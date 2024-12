Ilrestodelcarlino.it - Pinarella, nuova vita nelle vetrine vuote

Si chiama ‘Spazidamare’ l’innovativo progetto portato avanti dalla Proloco Riviera dei Pini di Tagliata in collaborazione con i titolari di alcune attività della zona legate al Centro commerciale. Al momento sono coinvolti 8 negozi per un totale di 15. Il centro commerciale naturale di Tagliata di Cervia, infatti, conta attualmente 18 attività commerciali, di cui 9 risultano chiuse. La percentuale di chiusura, pari al 50%, rappresenta una criticità importante per il territorio, ma anche un’opportunità per rilanciare questa area con interventi mirati. La Proloco Riviera dei Pini ritiene questa percentuale di negozi chiusi non elevatissima, ma sufficiente a compromettere lalità del centro e l’esperienza di chi lo frequenta. Il progetto, condiviso positivamente con il Comune e le associazioni di categoria, ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo di 80.