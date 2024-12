Ilfattoquotidiano.it - Passeggera apre il portellone d’emergenza e inizia a camminare sull’ala dell’aereo appena atterrato: “Era in preda ad una crisi d’ansia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Attimi di incredulità e panico al Seattle-Tacoma International Airport, dove una, poco dopo l’atterraggio del volo Alaska Airlines 323 proveniente da Milwaukee, ha aperto l’uscita di emergenza e si è messa a. Il video dell’episodio, ripreso da un testimone e diffuso da KIRO 7, mostra la donna, vestita con una maglia rossa e pantaloni scuri,tranquillamente sul bordo dell’ala, con lo zaino in spalla, a pochi metri da ignari lavoratori aeroportuali: “Laha riferito di aver avuto un attaccodurante lo sbarco”, ha dichiarato un portavoce del Porto di Seattle a KIRO 7. La donna, dopo aver aperto l’uscita di emergenza, è uscita, ha guardato verso il basso e ha agitato le mani in aria, come a cercare di attirare l’attenzione.