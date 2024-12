Nuovo colpaccio a zero del Real Madrid | il calciatore ha deciso!

Leggi su Sportface.it

Ildi Carlo Ancelotti sarà, anche nei prossimi mesi, una delle squadre protagoniste delle sessioni di calciomercato.Già nei prossimi giorni, ad apertura del mercato di gennaio, i Blancos saranno tra le squadre più attive, vista la necessità di acquistare un terzino destro che possa far rifiatare Lucas Vazquez, promosso titolare dopo il ko di Carvajal e di un difensore centrale, viste la lunga assenza di Eder Militao e l’infortunio di David Alaba che è sempre di più un mistero. Carlo Ancelotti si sta inventando partita dopo partita una scelta sorprendente in difesa, anche se adattando qualcuno che di ruolo fa tutt’altro che il leader difensivo.In casa Blancos, dunque, alcuni interventi sul mercato sono necessari per mettere a disposizione di Carlo Ancelotti una rosa competitiva e capace di lottare fino al termine della stagione per Liga, Champions League, Coppa del Re e Mondiale per Club.