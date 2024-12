Sport.quotidiano.net - La Fortitudo a Pesaro, tra storia e novità. E ci sarà una vetrina d’eccezione: Rai 2

Ieri, oggi e domani. Torna una delle classifiche della pallacanestro italiana. Alle 15,45 alla Vitrifrigo Arena di, si trovano di fronte VL e, in un confronto che unisce, storicità, rivalità e posizioni di classifica. Il palcoscenico è quello da grandi appuntamenti, non certo di una sfida da A2, sia perché si gioca alla Vitrifirigo Arena la risposta sia del pubblico pesarese che di quello biancoblù, oltre 700 i tifosi prevista da Bologna, ma anche per ladi Rai 2, in un pomeriggio che potrebbe essere un importante spot per le due squadre e per un movimento che cerca sempre più visibilità e che, grazie al lavoro svolto dalla Lega Pallacanestro Italiana, ha adesso l’opportunità di farsi vedere sui canali Rai, nell’ultima sfida del 2024. Una cornice affascinante, ma il quadro lo dipingeranno in campo, squadre di rango, che per motivi diversi ma poi non così dissimili, tra infortuni e situazione tecniche cambiate in corso d’opera, hanno faticato all’inizio, ma adesso sembrano volare.