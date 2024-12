Biccy.it - Confessione di Javier fa infuriare Lorenzo, Shaila scioccata: “Dio!”

Spolverato ha sempre nutrito una sorta di amore e odio perMartinez, questo va avanti fin dai primi giorni di permanenza al Grande Fratello. Quando però non è riuscito a conquistare l’amicizia e la stima del pallavolista argentino, il modello milanese allora ha puntato tutto su una tattica poco costruttiva ed ha iniziato a sparlare di lui un po’ con tutti, ma anche questo atteggiamento è servito a poco, visto cheè amatissimo fuori e dentro la casa del GF. Probabilmente frustrato per il fallimento delle sue maldestre strategie, oggi Spolverato ha deciso di affrontare Martinez, che però ha fatto unainaspettata.ha cercato l’ennesima via per provare ad aprire una breccia in quel muro che è, per farlo vacillare: “Tu non sei proprio così come vuoi passare.