Brignone | Lo sci è uno sport pericoloso il rischio fa parte dello sci Ma la paura ti fa sentire viva

Federica. Col gigante vinto ieri, è a quota 29 vittorie in Coppa del mondo. A 34 anni e 5 mesi.Repubblica la intervista, a firma Cosimo Cito.Come ha trascorso il Natale?«Mi sono allenata a Courmayeur. C’ero solo io in pista. Con me mio fratello allenatore, il mio ragazzo, mia madre che mi portava la giacca. E davanti a noi il Monte Bianco e una giornata meravigliosa di sole. Non tornavo a casa da tanto. Mi ha regalato una sensazione di completezza totale».Davanti a lei, nella storiasci azzurro, c’è solo Alberto Tomba (88 podi in Coppa).«Mai avrei immaginato di poter arrivare così in alto. Alberto è stato un mito assoluto per tutta la nostra generazione. È un campione irripetibile. Negli ultimi giorni mi è capitato anche di rivedere il film sulla Valanga Azzurra, Thoeni, Gros e gli altri grandi degli anni Settanta.