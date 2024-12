Ilfattoquotidiano.it - Botte e schiaffi alla fidanzata il giorno di Natale, arrestato 35enne nel Reggiano

Un uomo di 35 anni è statoper lesioni personali aggravate nei confronti della. La donna è stata picchiata ildipassato in una struttura ricettiva di Castelnovo Monti sull’Appennino. La mattina di Santo Stefano la vittima è riuscita a recuperare il cellulare che l’uomo le aveva portato via e scriverefiglia. È la ragazza,rmata dsituazione per quella richiesta di aiuto e per quei messaggi che raccontavano i pestaggi e le violenze, a chiamare immediatamente i carabinieri.I militari sono intervenuti e hanno trovato la vittima dentro la stanza in evidente disordine e con i segni di una violenta lite. La donna aveva evidenti lividi, è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118 e in seguito medicata all’ospedale di Castelnovo, da dove è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.