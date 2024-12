Quifinanza.it - AI generativa: l’impatto per il mondo finanziario italiano

Il settoreè quello dove è attesomaggiore dell’IAe dove gli use case sono a maggiore maturità. La spinta dell’IA nel solo settore– secondo i i risultati della ricerca “AI 4 Financial Services: Impatti e use case dell’Intelligenza Artificialeper il”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Microsoft Italia – può portare fino a 23 miliardi di valore aggiunto per l’Italia equivalente all’1,3% del PIL. Attualmente il 100% delle istituzioni finanziarie dichiara di voler utilizzare o di avere già progetti di IAin fase di implementazione o sperimentazione e il settorerisulta uno dei first mover nella corsa all’intelligenza artificiale sia per maturità dei casi d’uso, sia per potenzialità degli impatti economici.