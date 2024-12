Ilrestodelcarlino.it - Smontato lo Studiolo del duca: "Un capolavoro unico al mondo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La quiete dicembrina che avvolge Urbino e il Palazzole nasconde in realtà un grande fermento dentro le mura della dimora di Federico. Un momento epocale, legato ai grandi lavori di restauro e riallestimento del piano nobile della Galleria Nazionale delle Marche. In particolare, lodelsta vivendo un periodo davvero straordinario, probabilmente il primo di tale portata da quando fu realizzato da valenti ebanisti sotto il governo del. È in corso infatti un trattamento conservativo (che ha comportato la totale chiusura al pubblico dell’ambiente) che ha visto il completo smontaggio delle pareti intarsiate per la loro miglior cura e per poter intervenire su tutti i lati e dunque sulla faccia nascosta, il “lato b“ delloche nessuno (o quasi) ha mai visto. Incaricata dei lavori più unici che rari è la ditta MastroT, non nuova a palazzo, dove sta attendendo da oltre un anno ai trattamenti antitarlo tramite anossia di tutte le opere lignee interessate dai lavori.