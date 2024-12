Ilfattoquotidiano.it - Siria, Aisha Al Dibs a capo degli “affari femminili”: ma per lei “la laicità ha distrutto i diritti delle donne”

“Leavranno una partecipazione importante” nella nuova. A prometterlo è la funzionariaAl, nominata all’interno del nuovo governono alla guida “dell’ufficio per glidella donna”.La scelta arriva a 48 ore dalle dichiarazioni di un altro membro del governo di transizioneno, guidato da Ahmed al Shaara (Jolani), che ha messo fine al regime della famiglia al Assad al potere da 54 anni. I compiti, aveva affermato Obaida Arnaut -portavoce del governo – “devono essere necessariamente compatibili con il ruolo che possono assumere”. Questo, ha poi chiarito il portavoce, in funzione della loro “natura biologica” che non le farebbe essere in grado di assumere ruoli nella difesa.Il suo commento ha provocato una levata di scudi e reazioni di sdegno fra le attiviste ed associazioni femministene.