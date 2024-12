Iodonna.it - Menù di Capodanno: 3 ricette e la bevanda giusta per accompagnarle

Leggi su Iodonna.it

Undiispirato alle tradizioni della Turchia. Per iniziare, una tabbouleh aromatica con ceci, cipollotto e melagrana (portafortuna). Da preparare in piccoli stampi monoporzione, che andranno capovolti sui singoli piatti poco prima di servire. Guarnire con altri chicchi di melagrana. Cenone di, i cibi portafortuna da mettere in tavola X Leggi anche › Come vestirsi a2025? Le idee più chic per il Veglione da copiare a ogni età Si prosegue con il Börek, una torta salata della tradizione turca, preparata con diversi strati di pasta fillo alternati con un ripieno di spinaci (o bieta), d’erbe aromatiche con robiola, feta e grana padano grattugiato.