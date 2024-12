Biccy.it - MariaVittoria Minghetti rivela quanti soldi guadagna al Grande Fratello

Sono lontani i cachet stellari delle edizioni delVip, quest’anno i concorrenti del reality di Alfonso Signorini hanno una “paghetta” più modesta rispetto ai colleghi famosi che hanno abitato la casa del GF in passato. Ma quantono i nip al2024? Ieri sera, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono appartate in camera ed hanno parlato dei guadagni nel programma.svela quantoal: “Una miseria e pago anche le tasse su quello che prendo”.Zeudi ha introdotto l’argomento cachet: “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo.