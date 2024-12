Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Oberstdorf 2024 in DIRETTA: si parte alle 16.30, Insam e Cecon vogliono superare il taglio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Tutto pronto sul Schattenbergschanze per il primo atto ufficiale della 73ma edizione di unache si preannuncia alquanto incerta ed intrigante, almeno sulla carta. Quest’oggi i big potranno cominciare a scaldare i motori in vista dei salti di domani, quando si inizierà a fare davvero sul serio.16.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelleper, prima tappa delladei Quattro-2025.Buon pomeriggio e benvenuti alladelledella prima tappa delladei Quattro/2025 in programma a, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Un salto che decreterà i 50 protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di domani, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno ilgrazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.