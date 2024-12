L’Inter chiude l’anno in bellezza a Cagliari | palle inattive micidiali e si sblocca anche Lautaro cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

La seconda palla dopo un corner, Barella da ex che raccoglie, il cross e il gol.fa copia e incolla e con Bastoni eriesce a venire a capo di una trasferta che sulla carta poteva essere insidiosa,perché i sardi dovevano reagire a una serie di sconfitte. Con lo 0-3 (c’èil rigore di Calhanoglu nel finale), i campioni d’Italia in carica, invece, salutano un 2024 quasi leggendario, almeno se si parla di campionato, in cui sono arrivate 27 vittorie su 38 partite, 92 gol segnati e 29 subiti, 2 sconfitte appena: in tutte queste statistiche, i ragazzi di Inzaghi si trovano al primo posto, e nettamente, delle speciali classifiche.Si trattadell’undicesima vittoria nelle ultime quattordici contro ilper i nerazzurri, con 36 gol segnati in questo periodo, ed èl’ottava vittoria nelle ultime nove trasferte in terra sarda (e quinta vittoria di fila in questo campionato lontano da San Siro, sempre con clean sheet) per un’Inter che a questo punto si lancia verso quello che sembra sempre più essere un triello scudetto con Napoli e Atalanta.