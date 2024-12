Liberoquotidiano.it - Lasciateci fumare: volevo smettere ma l'assurdo divieto di Sala mi ha fatto cambiare idea

dima Sa la mi ha. Dal 1° gennaio quindi continuerò a farlo, infischiandomene delche entrerà in vigore. E spero che prevalga la tolleranza da parte dei non tabagisti. Perché più che l'odore di fumo, è quello delle imposizioni a doverci infastidire. La libertà individuale, anche il minuscolo spicchio che ci è rimasto, va difesa sempre e comunque. Senza contare che quella varata dal Comune di Milano, tra le possibili misure di contrasto a un vizio nocivo per la salute, mi pare la più assurda. Condivido ildinei luoghi chiusi (non lo faccio nemmeno a casa mia) per rispetto di chi, e a ragione, non ha intenzione di intossicarsi con le ezioni del tabacco. E seguo già da solo, senza che nessuno me l'imponga, certi accorgimenti per non infastidire chi mi siede vicino in un dehors.