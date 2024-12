Ilrestodelcarlino.it - La Recanatese torna ad allenarsi. Capitan Sbaffo rientra in gruppo

A una settimana esatta dal blitz di Termoli, vacanze terminate per lache da oggi riprende gli allenamenti cercando in primis di smaltire i giorni di inattività e magari qualche piccolo "eccesso" natalizio con le inevitabili scorie che accompagnano questo periodo. L’importante, per ora, è che le angosce della classifica, seppur non certo accantonate, si siano attenuate anche se, vale la pena sempre rammentarlo, il vantaggio dal sest’ultimo posto, l’ultimo che condanna ai play-out, occupato in coabitazione da Isernia e Roma City, è di soli due punti e dunque non autorizza a rilassamenti di sorta. Ci sono tuttavia molteplici motivi per essere ottimisti a cominciare da questa serie positiva, iniziata con l’avvento di Lorenzo Bilò in panchina, il 10 novembre scorso a Senigallia. Sette partite con i 5 pareggi consecutivi e le 2 vittorie recenti che danno enorme morale ma che, soprattutto, sono il segnale di una squadra che ha nuove consapevolezze ed ha acquisito una personalità che, partita dopo partita, si sta sempre di più definendo.