Liberoquotidiano.it - "Interferenza esterna". L'aereo caduto? La telefonata di Putin, la nuova versione di Mosca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il presidente russo Vladimirsi è scusato con il suo omologo dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il “tragico incidente” dell'azero precipitato vicino ad Aktau, in Kazakistan, in cui sono morte 38 persone. Lo zar si è scusato del fatto che lo schianto dell'dell'Azerbaigian Airlines sia avvenuto nei cieli sopra la Russia, ha espresso ancora una volta le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Lo ha riportato Ria Novosti. Nella nota del Cremlino in cui si dà notizia dellatra Vladimire Ilham Aliyev non viene riferita la possibile ammissione di responsabilità da parte della Russia nell'incidente. Il Cremlino ha anche sottolineato che l'passeggeri azero ha ripetutamente tentato di atterrare all'aeroporto di Grozny che in quel momento era però sotto attacco ucraino, respinto poi dai sistemi di difesa aerea russi.