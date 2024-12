I siti web di Malpensa e Linate sotto attacco hacker | Una risposta informatica ai russofobi italiani

Leggi su Dayitalianews.com

La guerra tra Ucraina e Russia, che inevitabilmente sta coinvolgendo tutta l’Europa, non si combatte solo al confine con bombe e armi, ma anche a livello informatico con continui attacchida una parte e dall’altra. Gli ultimiattaccati sono quelli dicon grandi disagi ai viaggiatori.aidiIl gruppo difilorussi che ha attaccato idegli aeroporti disi chiama “NoName057” e i viaggiatori al momento non possono controllare i voli in arrivo e in partenza.anche il sito del ministero degli Esteri e glihanno rivendicato l’aggio scrivendo sulla propria chat di Telegram: “Iricevono una meritata”, elencando anche i variche al momento sono irraggiungibili o non funzionanti.