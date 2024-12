Metropolitanmagazine.it - È morto Cesare Ragazzi, dal successo esplosivo al fallimento improvviso

È morto a Bologna a 83 anni Cesare, imprenditore e fenomeno di costume emiliano. Era diventato famoso a partire dagli anni Ottanta, quando aveva iniziato a pubblicizzare in televisione il prodotto contro la calvizie che aveva inventato anni prima nel suo laboratorio in provincia di Bologna.“Parola di Cesare”: era questo lo slogan, diventato un tormentone tra gli anni ’70 e ’80, grazie a una delle pubblicità più trasmesse dalle tv locali tra un cartone animato giapponese e una telenovelas. A idearlo e a promuoverlo fu l’imprenditore Cesarein persona e grazie a quella pubblicità di, divenne un personaggio televisivo, rendendo famosa l’invenzione di una protesi tricologica, ovvero un trapianto non invasivo che veniva applicato direttamente sul cuoio capelluto, attraverso un nastro apposito.