Ilfattoquotidiano.it - Detenuto muore dopo essere stato ammanettato e picchiato dagli agenti in un carcere di New York

Un uomo su una barella legato e altri uomini in divisa che lo colpiscono ripetutamente. È il 9 dicembre scorso e il pestaggio viene ripreso da una bodycam. Il giornol’uomo,appena arrivato penitenziario di Marcy, è morto. La procuratrice generale di New, Laetitia James, ha pubblicato le immagini di un uomoa mortein una prigione di New. Robert Brooks, 43 anni, èdichiarato morto il 10 dicembre, la mattina successiva all’aggressione nel penitenziario di Marcy, nella contea di Oneida.Il filmato mostra gliche colpiscono ripetutamente Brooks al volto e all’inguine mentre èsu un tavolo medico. Mentre uno degliusa una scarpa per colpire Brooks allo stomaco, un altro lo tira su per il collo e lo fa cadere di nuovo sul tavolo.