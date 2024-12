Ilnapolista.it - Dani Olmo potrà essere tesserato dal Barcellona grazie ai palchi Vip da 100 milioni (The Guardian)

Secondo quanto riportato dal, ilavrebbe ora stretto un accordo da 100di euro con investitori medio-orientali per vendere iVip del rinnovato Camp Nou. Questa mossa rappresenterebbe una svolta cruciale per rispettare le rigide regole del fair play finanziario (Ffp) della Liga e permettere la registrazione definitiva di, acquistato la scorsa estate dal Lipsia per 55di euro. Con la scadenza fissata al 31 dicembre, il club catalano rischiava di perdere il giocatore a parametro zero a causa di un cavillo contrattuale., infatti, ha una clausola che gli consente di liberarsi unilateralmente in caso di mancata registrazione entro i termini.può finalmenteregistrato come un nuovo giocatore del(The)L’accordo – riporta il quotidiano inglese – è giunto dopo che un tribunale ha respinto l’ultimo tentativo deldi prolungare la registrazione temporanea del giocatore, sostenendo che le restrizioni imposte violavano i diritti lavorativi di