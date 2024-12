Lanazione.it - Curi, i veri tempi dei lavori. Gradinata: si inizia a giugno. Previsti 3mila posti in meno

per rifare ladello stadioinizieranno ae dureranno sei mesi. Per quelli in Curva nord invece la durata è fissata in un anno e mezzo, inizieranno a fine 2025 per poi andare avanti fino alla fine del campionato 2026. Sono alcuni dei dettagli che emergono dal progetto esecutivo degli interventi del primo stralcio da 5,3 milioni per lo storico impianto di calcio che proprio il prossimo anno compie 50 anni. La Giunta approverà il Piano esecutivo la prossima settimana, ma intanto c’è l’atto del dirigente responsabile, dal quale emergono dettagli e cronoprogramma del cantiere. La gara per isarà bandita a gennaio-febbraio ed entro marzo potrebbe avvenire la consegna delle opere. Ci sarà da attendere la produzione dei gradoni e quindi se tutto filerà liscio, il cantiere in(si inizierà proprio da qui, da quella che adesso si chiama tribuna Est e che è chiusa ormai da anni) dovrebbe aprire a, alla fine del campionato.