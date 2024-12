Romadailynews.it - Cina: Europa abbraccia politica esenzione visto come catalizzatore per legami piu’ profondi

Ginevra, 28 dic – (AgenziaXinhua) – Il sinologo maltese Stephen Cachia e’ stato al colmo dell’entusiasmo negli ultimi giorni, grazie allacinese didalrecentemente prorogata. Dopo una prova di un anno, laha deciso a novembre di estendere ulteriormente l’ambito di questaPaesi europei, inclusa Malta.lettore di storia cinese all’Universita’ di Malta e capace di parlare fluentemente la lingua cinese, Cachia ha sviluppato un legame profondo con la cultura cinese.“Incoraggio sempre i miei studenti a visitare laper vivere in prima persona la sua gente, la cultura e i luoghi storici”, ha dichiarato. “Questadidalrendera’ i loro viaggi moltofacili e senza intoppi”. Cachia, che ha visitatovolte la, non vede l’ora di tornare per esplorare nuovamente il Paese.