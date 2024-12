Addio all’attrice Olivia Hussey, la Giulietta di Franco Zeffirelli

Leggi su Open.online

È morta a 73 anniEisley, l’attrice resa celebra giovanissima per aver interpretato il ruolo della protagonista in Romeo edi. Era il 1968,aveva tra i 15 e i 16 anni e l’adattamento cinematografico del dramma di Shakespeare le valse un Golden Globe. Mentre il film vinse due Oscar, alla fotografia e ai costumi, oltre a essere un successo di pubblico. «era una persona straordinaria i cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano», hanno scritto in una nota i suoi familiari comunicando la sua scomparsa, «se n’è andata serenamente a casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre.ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione alle arti, alla spiritualità. Lascia una famiglia amorevole – i suoi figli, Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley e il nipote Greyson – e un’eredità d’amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori.