Oasport.it - Tour de Ski 2025. Sprint femminile Dobbiaco, fatti e cifre della tappa d’apertura per le ragazze

Ilde Skiprenderà il via sabato 28 dicembre da. La primaè rappresentata da unaa skating, format di gara già visto a ripetizione sulle nevi altoatesine. Quella di domani sarà dila nona di sempre ad andare in scena su queste piste. La storia è peraltro recente, poiché inizia nel 2013.Solo un’atleta è stata in grado di ripetersi, la norvegese Marit Bjørgen, impostasi nel 2012 e nel 2014. Due i podi italiani, conseguiti nella medesima gara, quella del 2011. Nell’occasione, Arianna Follis e Magda Genuin si attestarono rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalleslovena Petra Majdic.Per quanto riguarda la stagione corrente, si sono disputate duein passo pattinato. Entrambe si sono risolte con un trionfosvedese Jonna Sundling.