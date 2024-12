Game-experience.it - South of Midnight, la grafica è stata realizzata in collaborazione con degli esperti di stop-motion

of, il nuovo titolo dark fantasy di Compulsion Games, si distingue per un’estetica visiva che richiama le animazioni in. Questo stile unico è stato realizzato grazie allacon Clyde Henry Productions, uno studio canadese celebre per le sue creazioni dal tocco oscuro e artigianale. La scelta stilistica, voluta per esaltare l’atmosfera inquietante del gioco, rappresenta uno dei tratti distintivi di questo progetto.Il direttore artistico Whitney Clayton ha spiegato infatti che l’idea alla base diofera di creare un mondo che trasmettesse vitalità e un tocco artigianale. Questo approccio è visibile in ogni elemento del gioco, dove piccole imperfezioni e dettagli naturali contribuiscono a un’atmosfera viva e pulsante. La storia del gioco, ambientata nel profondo sudStati Uniti, richiedeva uno stile visivo che enfatizzasse la sua natura dark fantasy, aggiungendo un tocco organico e inquietante.