Sci alpino slalom gigante femminile Semmering 2024 | start list e favorite Brignone per sfatare il tabù

Nel weekend la Coppa del mondodi sciandrà in scena con due prove sulla neve austriaca di: prima lodi sabato 28 dicembre, e poi lodi domenica 29. Una due giorni di gare tutta da seguire per vedere come si evolveranno la classifica generale e le due di specialità: in particolare, riguardo quest’ultima, occhi puntati su Federica, che ha appena 16 punti di svantaggio dal pettorale rosso di Sara Hector. Per riprendersi il primo posto, alla campionessa azzurra servirà un risultato importante, tanto più che la sciatrice lombarda deve fare i conti con un vero e propriosu questa pista.Infatti,non ha ancora mai conquistato un podio sulla “Panorama”, e punta a farlo in questo appuntamento per portare a 31 le località in cui è riuscita a concludere tra le prime tre una prova di Coppa del mondo.