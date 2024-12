Lapresse.it - Russia, i moscoviti acquistano abeti rossi in vista del nuovo anno

I residenti di Mosca si preparano per le celebrazioni delacquistandonei bazar della città. Le bancarelle offrono aiuna varietà di scelte, daglirussi coltivati nella regione di Perm e in Bashkiria aglie ai pini importati. Secondo i media russi, quest’i prezzi medi degli alberi di Capodrussi sono aumentati del 10%, mentre i prezzi degli alberi importati sono aumentati del 30%. Per le persone che non possono permettersi di comprare un albero ci sono composizioni o rami disponibili per l’acquisto. Secondo i media locali, l’scorso nei mercati degli alberi di Mosca sono stati venduti più di 16.000 alberi.