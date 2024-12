.com - Ronaldo e il futuro: “Non mi ritiro. Io allenatore? Mai, sarò proprietario di un club”

(Adnkronos) – Cristianoè il miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente. Il fuoriclasse portoghese, oggi all’Al Nassr, ha ricevuto un premio ai Globe Soccer Awards, di scena a Dubai, e, salito sul palco a ritirare il riconoscimento, ha svelato qualcosa sul suo: “Ora voglio solo godermi il calcio. Poi pianificherò il mio, che potrebbe essere tra uno o due anni, non lo so ancora. Sto per compiere 40 anni ma, finchémotivato, continuerò a giocare. Il giorno in cui non mi sentirò più motivato, mi ritirerò”. Impossibile vederein panchina: “Non sono un, non lo diventerò mai. Non mi vedo nemmeno presidente di un, ma potrei diventaredi una squadra. Dipenderà da tante cose, dal momento e giuste opportunità che si presenteranno. Se ne ho già una in mente? Non ancora, ma forse qualcuna c’è”, ha risposto criptico ma con un sorriso CR7.