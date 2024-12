Ilrestodelcarlino.it - Petardi e razzi nella notte. Rabbia in San Mamolo

, schiamazzi. Una nottata da incubo, quella tra la Vigilia e il Natale, per i residenti di via San. Alcuni hanno infatti filmato quello che è successo verso mezza, all’altezza del bar Ciccio: si vedono giovani che lanciano(di quelli che andrebbero sparati verso l’altro, non ad altezza d’uomo) in mezzo alla strada, l’uno contro l’altro o sulle automobili in sosta. I residenti sono esasperati da quella che riferiscono essere ormai una abitudine per alcuni ragazzini. Abitudine che non si è evidentemente sospesa per le feste, dato che il video (visibile sul sito del ’Carlino’) è stato girato appunto ladella Vigilia di Natale, dopo la mezza. Qualcuno ha chiamato la polizia locale, ma all’arrivo delle pattuglie i ragazzini si erano già dileguati.