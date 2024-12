Ilgiorno.it - Omaggio alla memoria di Matilde

È bergamasco, della Valle dell’Oglio, l’artista che ha rapito il cuore dei piemontesi e in particolare degli abitanti e dei tanti turisti che affollano Sestriere in questi giorni. Si chiama Mariano Carrara ed è di casa a Credaro. Da anni fa parlare di sé in Italia e all’estero, dove ha quotazioni alte: specie a Dubai. Carrara, che è uno dei pochissimi Maestri vetrai lombardi e che si è formato a Murano, è anche pittore e scultore. In Piemonte porta le sue tele e i suoi "muri", realizzati con una speciale tecnica in cui il colore la fa da padrone insieme ai volti e agli sguardi delle sue donne e, da una recente passione, ai paesaggi delle montagne piemontesi, dei monumenti, come la Sacra di San Michele. Il carboncino e i colori, nelle sue opere, si combinano, creando effetti unici, che l’hanno reso celebre.