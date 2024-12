Nosferatu | la spiegazione del finale Parlano Robert Eggers e Lily-Rose Depp

Leggi su Cinefilos.it

: ladelLa rivista FearHQ.com ha pubblicato una interessante intervista ain merito a, che arriverà in Italia dal 1° gennaio. In questa intervista, il regista e la protagonistadeldel film, estremamente forte e evocativo. SEGUONO SPOILER!Il film è già nelle sale americane e il suo, insieme al look del Conte Orlok, sta generando delle discussioni. Nel classico originale del 1922,: A Symphony of Horror, Ellen Hutter scopre che solo una donna dal cuore puro può distruggere un vampiro. Deve offrire liberamente il suo sangue al mostro e solo allora potrà ucciderlo. Dopo aver attirato il conte Orlok nella sua casa, lui si nutre di Ellen nel suo letto ed è così distratto che, quando sorge il sole, non ha tempo per nascondersi e viene distrutto in una nuvola di fumo.