Lopinionista.it - Meloni: “Grande tristezza per la morte dei due escursionisti”

ROMA – “Apprendo conla notizia delladi Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i duedispersi sul Gran Sasso. Mi stringo alle loro famiglie in questo momento di dolore e ringrazio quanti hanno concorso alle ricerche, in condizioni proibitive”.E’ quanto afferma in una dichiarazione la presidente del consiglio, Giorgia(foto), a proposito dei due alpinisti romagnoli che oggi sono stati ritrovati senza vita dagli uomini del Soccorso Alpino. Di Gualdi e Perazzini si erano perse le tracce da domenica 22 dicembre, e nei giorni scorsi era stato necessario interrompere le ricerche a causa del maltempo.L'articolo: “per ladei due” L'Opinionista.