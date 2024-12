Ilgiorno.it - In tre oratori della città. Pranzo di Natale offerto a oltre cinquecento fragili: "Un’esperienza forte"

Tovaglie rosse, centrotavola e segnaposti: come in tutte le case anche i pranzi diComunità di Sant’Egidio hanno avuto attenzione ai particolari. Tre le location individuate per accogliere500 persone, glidel Carmine,Scala e del Don Orione. A preparare i piatti e servirli sono state 150 persone arrivate un po’ da tutta la Lombardia con l’intenzione di viverediversa, magari in famiglia oppure di tornare a sentire lo spirito natalizio come avevano fatto fino a primapandemia. Le varie portate sono state preparate dai detenuti del carcere di Torre del Gallo che, in sei casi hanno potuto uscire in permesso. "Non si sono fermati un attimo - ha detto Giorgio MussoComunità di Sant’ Egidio - ed erano grati per l’esperienza vissuta. Sono rientrati col cuore gonfio di gioia".