Imola, vandalizzato il Monumento a Senna

, 27 dicembre 2024 – Atti vandalici al, bruciate alcune bandiere issate vicino alla statua. Il parco delle Acque Minerali torna a far parlare per problemi legati al degrado. Nel giro di pochi giorni per due volte ci sono stati atti vandalici nell’area del, dove moltissimi tifosi, appassionati, ammiratori del grande campione brasiliano morto il Primo maggio del 1994 in un terribile incidente al Tamburello durante il Gran Premio di Formula uno, lasciano bandiere, striscioni, lettere e ricordi, affissi alla rete o intorno alla scultura di Stefano Pierotti. Il primo episodio è accaduto qualche giorno di Natale, il secondo proprio il 25 dicembre quando intorno alle 19 è stato segnalato che c’erano delle bandiere che bruciavano. La statua non è stata toccata e non sembra che ci possano essere intenti precisi dietro l’atto.