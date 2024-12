Terzotemponapoli.com - Il Napoli e Conte: parla Prandelli

Hato soprattutto dell’ex ct della Nazione Cesarerilasciando alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito le sue parole.“Adoro Antonio, lui allena l’anima dei calciatori. Come facevo io. E come farei io se tornassi ad allenare”.Può vincere lo Scudetto?“Se dico di sì, si arrabbia; se dico di no, so che si arrabbia. So che il lavoro fatto fino ad adesso aè un capolavoro. Bisogna riconoscere delle capacità straordinarie di gestione del gruppo e dell’ambiente. Ma anche della società”.Su-VeneziaDomenica c’èche affronta il Venezia. È come Davide contro Golia?“Non scherziamo. Vero che questo campionato è diviso in tronconi ben distinti, dove Parma e Torino stanno deludendo le aspettative, ma soprattutto le partite durante i periodi di feste sono sempre molto insidiose per chi pensa di essere favorito.