Tvzap.it - “Grande Fratello”, Chiara punta un altro concorrente dopo aver chiuso con Javier

News Tv.sembravano destinati a diventare una coppia al, ma così non è stato.il tradizionale bacio sotto il vischio, i due si sono mollati. Ennesimo fallimento in amore perdall’inizio del programma.invece, sembra già pronta a guardarsi intorno e avrebbe un’idea su chire. (Continuale foto) Leggi anche: “”, Enzo Paolo svela chi sarà la ballerina misteriosa che entrerà nella casaLeggi anche: Malasanità, il fidanzato del famoso di Canale 5 abbandonato in pronto soccorso con 40 di febbreCos’è successo trasembrava sicuro che la sua relazione conCainelli sarebbe diventata più solida giornogiorno. In queste ore, tuttavia, il pallavolista argentino ha detto adi non provare niente per lei.