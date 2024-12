Lanazione.it - Ferito prima della festa. Lavoro, incubo incidenti

Leggi su Lanazione.it

Tresulin una settimana, due di questi con gravi feriti ancora ricoverati alle Scotte di Siena con prognosi riservata. La sequela di infortuni non si è interrotta nemmeno a Natale con un giovane operaio schiacciato da un muletto. È accaduto a Terranuova Bracciolini, l’antivigilia di Natale. La vittima è un ragazzo di 28 anni. Era l’ultimo giornodelle feste, il giovane dipendente stava lavorando nel capannone che ospita l’azienda (un ingrosso per le capsule e le macchinette del caffè), quando un muletto, quello che si usa per spostare i carichi, lo ha schiacciato contro il muro. Lo ha scaraventato a terra e lì lo ha lasciato fino quando i colleghi lo hanno trovato. La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Preso in carico è stato portato a Siena, al policlinico Le Scotte dove è arrivato in codice tre.