Rubenha detto di essere consapevole che il suo lavoro sarà a rischio se non riesce a invertire la scivolata allarmante del Manchester United e ha riconosciuto che i sostenitori sono “stanchi” delle carenze della squadra.riconosce lo stato volatile della gestione ed è determinato a prosperare sulla pressione.A sole tre vittorie in dieci partite, l’ingaggio didallo Sporting Lisbona per una cifra di 9,2 milioni di sterline non ha ancora dato i frutti sperati, lasciando l’United bloccato al 14° posto nella Premier League. L’allenatore ha detto di non essere immune dal pericolo perché lo United ha pagato 10 milioni di euro (8,3 milioni di sterline) per liberarlo dal suo contratto allo Sporting a novembre e sa che deve vincere. Del resto il suo successore allo Sporting, João Pereira, è stato licenziato questa settimana dopo solo otto partite.