Ilfattoquotidiano.it - A Natale Cina e Giappone lavorano per stabilizzare le relazioni. E alla viglia dell’Expo 2025 Tokyo fa i conti con il sovraturismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima settimana del 2024 sta per concludersi nella capitale, come in tutto il paese. Si respira la consueta atmosfera di festività, con le persone in accelerata preparazione di O’Shogatsu, la grande Festa di Fine Anno, insieme alle attese vacanze d’inverno con cui accogliere ilè passato come sempremaniera di qui. Ilnon è un paese cristiano, quindi i riferimentinatività sono assenti, non si svolgono cerimonie religiose, e sia il 24 che il 25 dicembre non sono giorni di vacanza nazionale per cui se come quest’anno non capitano di sabato o domenica, si lavora normalmente. Dfine della seconda guerra mondiale con l’occupazione dell’esercito statunitense, è stata però accolta l’allegra figura di Babbo, ma soprattutto brillano sofisticate decorazioni luminose sugli alberi delle strade più trafficate delle città, nei centri culturali di attrazione, stazioni, grandi magazzini e negozi, con T?ky? in particolare che luccica come non mai.