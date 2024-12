Zonawrestling.net - WWE: La compagnia sapeva delle accuse contro Lee Fitting

Il report del NY Times uscito nei giorni scorsi in cui si dettagliavano le cause del licenziamento di Leedalla ESPN dopo 25 anni di carriera ha fatto parlare molto nel mondo del wrestling, e in particolare ha scatenato dibattiti su come la WWE dovrebbe gestire la situazione, visto che oraè il principale responsabile della produzione TV e lavora a stretto contatto con il management. Una risposta ufficiale ancora non è arrivata, ma un nuovo report ha svelato altri retroscena.La WWE era a conoscenza della situazioneIn un aggiornamento sulla situazione, PW Insider ha chiarito alcuni rumor sulla situazione, confermando innanzitutto che già al momento della sua assunzione la WWE era al correntemotivazioni che avevano portatoa lasciare la ESPN. Del resto, figure manageriali come la sua difficilmente sono “libere” sul mercato del lavoro, ed era impensabile che la WWE non avesse verificato la situazione.