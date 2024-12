Liberoquotidiano.it - Re Carlo lasciato solo dopo la messa di Natale: se ne vanno tutti, roba senza precedenti | Video

La famiglia reale britannica ha partecipato mercoledì mattina alladiprivata, durata poco meno di un'ora. ReIII e la regina Camilla, Kate e William con i tre figli nella chiesa di St Mary Magdalene, a Sandringham, per la tradizionale funzione religiosa. La giornata è poi trascorsa da separati. Come anticipato dall'ex maggiordomo reale Paul Burrell all'Entartainment Daily, Camilla "non appena il pranzo sarà finito, se ne andrà". "Torna nel Wiltshire per vedere la sua famiglia che non è stata invitata a Sandringham, vuole vedere i suoi nipoti, i figli e i loro coniugi - ha spiegato Burrell -. È undiviso per Camilla, proprio come lo è per molti altri". La Regina, insomma,. ha dato la priorità alla sua famiglia biologica fermo restando il rispetto degli obblighi reali.