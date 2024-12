Biccy.it - Giovanni Pernice, quando ha partecipato a RuPaul’s Drag Race UK: il video

Leggi su Biccy.it

nel Regno Unito è una vera celebrità e oltre ad avera ben nove edizioni di Strictly Come Dancing (una vinta, ben tre secondi posti e un’altra in coppia con un uomo), ha preso parte anche ad altri show televisivi. A gennaio lo vedremo nel cast di Celebrity Hunted Uk, mentre un paio di anni fa ha fatto un cameo come coreografo durante la quarta stagione diUk.@bbcthree Could the @BBC Strictly curse become a #UK curse? @TheDannyBeard #? original sound – BBC Three Dame Joanna Lumley, Alison Hammond, Hannah Waddingham, Boy George, Lorraine Pascale, Mel B, Leomie Anderson, Olly Alexander, FKA Twigs, AJ Odudu, Tess Daly,, Aisling Bea and Cathy Dennis are sashaying their way to #UK More https://t.