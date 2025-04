Amica.it - Quello di Renata França è il massaggio che rivoluziona il corpo

Le VIP lo amano, perché scolpisce grazie a movimenti drenanti e rimodellanti: si chiama Miracle Touch ed è ildei massaggi. Ideato in Brasile dall’estetista, questa tecnica è conosciuta anche come metodoe ha tantissimi benefici, ma il Miracle Touch non è l’unico tipo disul menù. L’equinozio di primavera è il campanello d’allarme che ricorda che, dopo tutti i sacrifici fatti in palestra e con un regime alimentare sano, è il momento di dare un boost alle remise en forme. Ma cos’ha di speciale il metododi cui tutti parlano e perché sarebbe meglio di altri massaggi linfodrenanti?Metodo: cos’è e come funzionaAnche se il Miracle Touch è ilpiù famoso, “sono 5 i tipi diriconosciuti con il metodo: drenante, modellante, Miracle Face, rilassante, Miracle Touch“, spiega Chiara Monica Marchesi, specialista del metodopresso Rigenera Clinic.