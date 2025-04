Ilrestodelcarlino.it - Le associazioni: "Ora cerchiamo altri mercati"

"I dazi sono un elemento antistorico che ci porta indietro nel tempo". A dirlo è Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana: alzano la voce tutte ledi categoria, all’indomani dell’annuncio di Trump sui dazi al 20%. "Ora è necessario capire settori, cifre e categorie merceologiche coinvolte dai dazi e la portata di queste misure che non aiutano lo sviluppo, la coesione e la serenità, oggi più che mai necessari in un contesto di grande incertezza. Le nostre imprese sono preoccupate", ma sapranno reagire, cercando nuovi, assicura Renzi. "Non staremo certo a guardare – prosegue –, cercheremo di fronteggiare la situazione con una accentuata sensibilità verso nuovie verso nuovi canali di commercializzazione". "Nuove regole fiscali a livello di Unione europea e tassazione delle Big Tech, delle grandi compagnie che in Italia operano nel settore digitale e del commercio online – questa la risposta che, secondo Confesercenti Bologna, bisogna dare per rispondere ai dazi in arrivo dagli Usa".