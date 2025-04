Ilfattoquotidiano.it - “Come sta Vittorio Sgarbi? Papà è stabile, situazione pesante. Non lo vedo da una settimana, non sono benvoluta in ospedale”: parla la figlia Evelina

Condizioni definite “stabili” ma resta la necessità dell’alimentazione artificiale:è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa della grave depressione. E’ la, ospite a “La Volta Buona” da Caterina Balivo , ad aggiornare sul suo stato di salute, ammettendo però di non essere più andata a trovare il critico d’arte dalla scorsa. Il motivo? Un “clima”, non solo per le condizioni del padre, ma anche per l'”insieme che c’è intorno”. “Nondalla scorsa, nonpiù andata perché è una, sia persta lui che per tutto l’insieme che c’è intorno. Non dicono apertamente che non, ma di fatto è così, mi ci fanno sentire.le persone che gli stanno intorno”, ha spiegato, con la voce rotta dall’emozione.