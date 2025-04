Vlahovic Juve è iniziato il lungo addio | ha già deciso che non rinnoverà ma per il futuro… Le novità sul centravanti serbo

JuventusNews24Vlahovic Juve, è iniziato il lungo addio: ha già deciso che non rinnoverà ma per il futuro. Le novità sul centravanti serbo, in scadenza nel 2026Ha inizio il lungo addio di Dusan Vlahovic alla Juve. Il centravanti serbo, come ricordato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 e in estate verrà messo sul mercato.Stando a quanto si apprende però niente è ancora stato deciso per il suo futuro. Il serbo ha come unico obiettivo quello di chiudere al meglio la sua annata, segnando i gol che permetterebbero alla Juve di centrare la qualificazione alla prossima Champions League e a lui stesso di trovare una nuova destinazione con più facilità.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, è iniziato il lungo addio: ha già deciso che non rinnoverà ma per il futuro… Le novità sul centravanti serbo Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, èil: ha giàche nonma per il futuro. Lesul, in scadenza nel 2026Ha inizio ildi Dusanalla. Il, come ricordato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, hadi non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 e in estate verrà messo sul mercato.Stando a quanto si apprende però niente è ancora statoper il suo futuro. Ilha come unico obiettivo quello di chiudere al meglio la sua annata, segnando i gol che permetterebbero alladi centrare la qualificazione alla prossima Champions League e a lui stesso di trovare una nuova destinazione con più facilità.Leggi suntusnews24.com

Juventus news, nuovo infortunio per il calciatore: si prospetta un lungo stop - Nuovo infortunio per il calciatore presente all’interno della rosa allenata da Igor Tudor. Il tecnico croato, nella giornata di ieri, ha esordito ufficialmente sulla panchina della Juventus con una ... (jmania.it)

In Premier pensano ancora a Vlahovic: la richiesta della Juve e le piste aperte - Missione recupero in corso per Dusan Vlahovic ... Juventus da Thiago Motta ha aperto nuovi scenari per il serbo: non si tratta di ridiscuterne una possibile permanenza in bianconero a lungo ... (90min.com)

Juve, ancora un ko: tra crociati e muscoli, le tappe di una stagione stregata - La stagione della Juventus è stata condizionata fin dall'inizio da una lunghissima serie di infortuni ... A con due gol e un assist. Per Dusan Vlahovic invece non è per niente una stagione ... (tuttosport.com)