Brignone le parole dopo l’infortunio | Una nuova sfida darò tutta me stessa

«Era il momento più felice della mia carriera, non ci voleva proprio». Federicaha affidato all’Ansa le primel’intervento chirurgico per ridurre la frattura di tibia e perone. «Non vedevo l’ora di fare ancora l’ultimo mese di lavoro. Dovrò invece affrontare una, in cuime, come sempre». La 34enne valdostana è caduta giovedì 3 aprile nella seconda manche di Gigante ai campionati italiani in Val di Fassa, dove si trovava in prima posizione. «Oggi le condizioni di pista erano ottime e stavo bene: se tornassi indietro rifarei tutto, cercando però di non cadere». Una frecciatina per sedare le tante critiche, soprattutto sui social, rivolte da chi non ha visto di buon occhio la sua partecipazione agli Assolutiuna stagione così intensa., c’è anche la rottura del crociato: ci sarà a Milano-Cortina 2026?«L’intervento è andato bene», anche meglio del previsto», ha spiegato il dottor Andrea Panzeri che ha operato Federica