Amerigo Vespucci a Ortona | Giorgia Meloni attesa per la cerimonia di benvenuto

Amerigo Vespucci è arrivata a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo, fase finale del giro del mondo cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. La nave scuola della Marina Militare ha ormeggiato poco fa al molo nord del porto della città abruzzese, dove resterà fino a domenica prossima, quando riprenderà il mare verso Durazzo. Alle 10:45 è atteso l'arrivo della premier Giorgia Meloni che presenzierà alla welcome ceremony e incontrerà l'equipaggio del veliero. Sarà la seconda volta che la premier salirà a bordo, dopo la visita di gennaio scorso a Gedda, in Arabia Saudita. Quotidiano.net - Amerigo Vespucci a Ortona: Giorgia Meloni attesa per la cerimonia di benvenuto Leggi su Quotidiano.net L'è arrivata a, quarta tappa del tour Mediterraneo, fase finale del giro del mondo cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. La nave scuola della Marina Militare ha ormeggiato poco fa al molo nord del porto della città abruzzese, dove resterà fino a domenica prossima, quando riprenderà il mare verso Durazzo. Alle 10:45 è atteso l'arrivo della premierche presenzierà alla welcome ceremony e incontrerà l'equipaggio del veliero. Sarà la seconda volta che la premier salirà a bordo, dopo la visita di gennaio scorso a Gedda, in Arabia Saudita.

Poste: a Ortona tavolo filatelico per l'"Amerigo Vespucci" - In occasione della tappa del tour della "Amerigo Vespucci", Poste Italiane attiverà nell'ufficio postale di via Basilio Cascella a Ortona (Ortona 1) un tavolo con prodotti filatelici dedicati alla cel ... (ansa.it)