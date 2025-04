Borsa | l' Europa apre in calo con i timori per i dazi

calo, in scia con l'Asia e Wall Street. Sui mercati non si allentano i timori per gli effetti dei dazi decisi da Donald Trump, mentre si guarda all'ipotesi di negoziati commerciali. In flessione Francoforte (-0,8%), Londra (-0,7%) e Parigi (-0,69%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo con i timori per i dazi Leggi su Quotidiano.net Le Borse europee avviano la seduta nuovamente in, in scia con l'Asia e Wall Street. Sui mercati non si allentano iper gli effetti deidecisi da Donald Trump, mentre si guarda all'ipotesi di negoziati commerciali. In flessione Francoforte (-0,8%), Londra (-0,7%) e Parigi (-0,69%).

